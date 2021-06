Do Dgabc.com.br



08/06/2021 | 00:01



A EE (Escola Estadual) Eça de Queiroz, no bairro Conceição, em Diadema, inaugurou ontem espaço de convivência viabilizado com recursos do PDDE ( Programa Dinheiro Direto na Escola), do governo do Estado, que garante verbas para as escolas com menos burocracia. A área, batizada com o nome do educador Tsunesaburo Makiguchi, era reivindicação de profissionais e estudantes.

“Graças aos recursos do PDDE, a escola inaugura belo trabalho de paisagismo, no qual estudantes, professores e a comunidade escolar desfrutam de fonte, lago com peixinhos, brinquedos e bancos para leitura compartilhada”, declarou a dirigente de ensino da região de Diadema, Liane Oliveira Bayer.

O espaço, que antes estava vazio, se tornou opção para aulas ao ar livre e local de convivência para alunos e funcionários. A revitalização contou com pintura, reforma do piso e jardim, compra de bancos e a construção de fonte de água com alguns peixes. O investimento foi de R$ 40 mil. “No retorno presencial os professores poderão usar este espaço para aprendizagem. Nós conseguimos aqui um local que irá virar sala de aula a céu aberto”, afirmou o diretor da unidade, Edimicio Silva.

O nome do local é homenagem ao educador Tsunesaburo Makiguchi, que tem como princípio a pedagogia da felicidade. “Nós escolhemos homenagear o professor Makiguchi, que inspirou a Associação Brasil Soka Gakkai Internacional, que conta com mais de 3.000 integrantes aqui em Diadema. Eles realizam trabalhos voluntários de formação, onde colocam o foco no humanismo. Por conta desse conhecimento consolidado e contemporâneo é que nós escolhemos homenagear este educador”, explicou o diretor.

Os recursos financeiros do PDDE são disponibilizados para as escolas de forma facilitada e menos burocrática. Os repasses são feitos diretamente às APM (Associações de Pais e Mestres) das unidades para que realizem pequenas reformas, manutenções emergenciais e adquiram equipamentos de forma ágil, contribuindo para a melhoria do ambiente escolar. Com a autonomia de escolher o destino e onde será aplicado o dinheiro, as escolas conseguem suprir as necessidades pontuais e relevantes para a comunidade escolar.