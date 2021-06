Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 00:01



Morador de Rio Grande da Serra desde que nasceu, há 56 anos, o eletricista autônomo Gilmar Silva Campos denuncia golpe que pode fazer com que ele perca a casa onde mora, adquirida em 2011. De acordo com o eletricista, o ex-proprietário do imóvel Silvio Pereira da Silva, que pede reintegração de posse, já vendeu a mesma casa para outras pessoas.

De acordo com o eletricista, Silvio alega que ele deixou de pagar as parcelas referentes ao cumprimento do contrato elaborado entre as duas partes e que, por isso, teria que deixar a residência. “Fiz um acordo direto com ele (Silvio). Ele me passou o contrato e assinei. Mas fui percebendo que algumas cláusulas me faziam pagar coisas além do que acertamos”, afirmou o eletricista, que alega que já gastou mais de R$ 70 mil – o terreno foi vendido por R$ 87 mil.

Diante do imbróglio e com a possibilidade praticamente iminente de perder a casa, Gilmar estuda entrar com recurso para barrar a chance de ficar sem um teto para viver. Autônomo e em meio à pandemia do novo coronavírus, o eletricista relata dificuldade de encontrar serviço e tudo que tem no momento é a residência. “Já fui até a delegacia para prestar queixa da minha situação. Foi lá que eu descobri que Silvio já tinha outros dois boletins de ocorrência que o investigavam por estelionato”, declarou o eletricista. Gilmar registrou dois BOs (Boletins de Ocorrência) contra Silvio, que seguem em investigação pela polícia.

O terreno, que fica na Rua Samambaias, em Rio Grande da Serra, contém dois imóveis, um principal e outro na parte dos fundos da casa. Gilmar adquiriu a casa principal para morar com sua namorada, com a qual já não vive mais.

No momento, sem saber muito o que fazer, Gilmar conseguiu auxílio legal com advogado que prometeu o ajudar nessa situação. “A verdade é que se eu perder a casa, não tenho nenhum lugar para morar. Tenho medo de viver na rua”, desabafou.

A equipe do Diário não conseguiu contato com o ex-proprietário do imóvel, Silvio Pereira da Silva.