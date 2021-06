Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 00:01



A Prefeitura de Mauá anunciou ontem que vai vacinar, a partir de amanhã, todos os profissionais da educação contra o novo coronavírus. De acordo com a administração, serão contempladas nesta etapa 3.500 pessoas que atuam nas redes municipal, estadual e privada.

A imunização deste grupo está dividida em três faixas etárias. Amanhã serão vacinados indivíduos entre 40 e 46 anos. Na quinta-feira é a vez das pessoas entre 30 e 39 anos. Na sexta-feira será imunizada a faixa etária entre 18 e 29 anos.

As doses serão aplicadas das 9h às 16h, nas EEs (Escolas Estaduais) João Paulo II e Dona Maria Marcelina Maria da Silva Oliveira, além do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, que funcionará como único posto drive-thru.

Vão poder receber a vacina profissionais da educação infantil ao ensino médio. O grupo inclui professores, coordenadores pedagógicos, cuidadores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, secretários de escolas, diretores e vice-diretores.

Para receber o imunizante é necessário se cadastrar no site vacinaja.sp.gov.br. Os profissionais de educação de 45 e 46 anos deverão apresentar no local de vacinação o QR Code recebido por e-mail após a inscrição. Os demais devem imprimir e levar o formulário de inscrição disponível no site da Prefeitura (https://tinyurl.com/vacina-profissionais-educacao) e a declaração de vínculo ativo do diretor da escola. Também é obrigatório portar o CPF e um documento com foto.



CAMINHONEIROS

Ribeirão Pires também avança na imunização contra a Covid-19. Depois de proteger todos os profissionais da educação, a cidade começa a vacinar amanhã motoristas de transporte rodoviário de cargas. A imunização será em formato drive-thru, das 8h às 16h, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193).

Caminhoneiros que moram em Ribeirão Pires deverão apresentar RG, CPF e comprovante de residência em seu nome. Já os que apenas trabalham em Ribeirão Pires e moram em outros municípios, além de RG e CPF, será necessário apresentar uma declaração de atividade emitida pelo RH, contendo nome, CNPJ, endereço da empresa, assinatura, carimbo e o cargo do trabalhador.

Para ambos os casos, é necessária a comprovação de atuação na área, por meio de um dos seguintes documentos: holerite, carteira de trabalho, RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) ou MEI (Micro Empreendedor Individual), ISS (Imposto Sobre Serviço) ou CMC (Cadastro Municipal de Contribuintes).

A Secretaria de Saúde recomenda aos motoristas que não se dirijam de caminhão ao drive-thru, devido ao pouco espaço para manobra do veículo. Para esta categoria, a vacina ofertada será a Astrazeneca.