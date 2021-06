Obituário - 8 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria da Glória do Nascimento, 88. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dolores Ruth Mermelho Rossi, 86. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Dirlene Leonilde Zanoni Zogaib, 82. Natural de Charqueada (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Daniel Navarro Luna, 81. Natural de Bolívia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Gerente. Dia 4. Memorial Planalto.

Juarez Nunes da Rosa, 81. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracy Ferreira Freitas da Silva, 72. Natural de Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Dores Mendonça, 71. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Camargo Pereira de Oliveira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Joventino de Lima, 68. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista de Oliveira, 62. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Maria Sanches Alves, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Ermelindo José Nanciolini, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Funileiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Nilda dos Santos Damasceno, 88. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

José Alves Pereira, 86. Natural de Guanhães (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Joana Zuila Ribeiro de Oliveira, 85. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Miguel, em Santana do Cariri (Ceará).

Sebastiana Teodoro Gonçalves, 84. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Alexandre Cunha, 80. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Waldir Ferreira Lima, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Normandia, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Edina Assis Braga, 71. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Phoenix.

Olavo Cândido da Silva, 71. Natural de Osasco (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Alpha Campos.

Maria Nazareth da Silva, 71. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ernesto Segundo Arenas Reyes, 68. Natural de Santiago do Chile. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Francisco Carlos Moreno Gabana, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Gonzaga Mendes Neto, 62. Natural de Floriano (Piauí). Residia no bairro FErrazópolis (São Bernardo). Dia 4. Cemitério Campo Santo, no Piauí.

Givaldo Luiz Melo, 61. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clovis Pereira Dias, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Marco de Araujo, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Marisa Fernandes Simionato, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Antares, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Wanda Casagrande Cruz, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauro Vieira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Vicente Dias dos Santos Filho, 68. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Olímpio Pereira dos Santos, 65. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivo Preciliano, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Joaquim da Silva, 77. Natural de Barro Vermelho (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal.

Tereza Augusta Ribeiro, 71. Natural de Ubaporanga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.

Edson de Souza Barreto Reis, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.

Edvaldo da Silva Araújo, 36. Natural de Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério de Riachão do Jacuípe (Bahia).