Campanha arrecada alimentos para ajudar 4.000 famílias

Yara Ferraz



07/06/2021 | 23:48



Em pouco mais de um mês, ação social encabeçada por empresários do Grande ABC conseguiu arrecadar 60 toneladas de alimentos. As doações, que devem alimentar aproximadamente 4.000 famílias carentes, foram fruto da união de mais de 120 empresas.

A iniciativa ABC Solidário – Empresários Contra a Fome foi criada para ajudar quem precisa do básico: comida na mesa. De acordo com o proprietário do Grupo Baby Beef, Luiz Américo, criador do projeto, a união dos empresários em prol dessas famílias foi uma das principais lições desta campanha.

“As pessoas realmente sentiram prazer em fazer parte dessa ação. Os empresários, amigos e parceiros se uniram neste momento de doações, em que as pessoas precisam, mesmo sendo também um período difícil para todas as empresas”, afirmou.

A entrega dos alimentos para as famílias em situação financeira grave, nas sete cidades, deve ter início na próxima semana. Esse processo será intermediado por entidades, como o Projeto Shalom, localizado em Santo André, e o Instituto Ensina, em Mauá.

Para Américo, a adesão dos empresários também inspira que outras ações sociais sejam criadas em um futuro próximo. “São tempos difíceis e, mesmo assim, as pessoas resolveram aderir e pensar no próximo. Inclusive quem participou já pediu mais ações.”

“Foi muito gratificante fazer parte desta ação tão importante, que vai ajudar várias famílias em situação de vulnerabilidade neste período tão delicado de pandemia. Perceber que mesmo com toda a dificuldade que as empresas estão passando há um sentimento de solidariedade muito forte no coração de todos que colaboraram”, disse a empresária Naura Denadai, da Macla Empreendimentos e Participações, uma das participantes da ação. “Apoiar e participar de causas como esta me fazem acreditar que todos juntos podemos fazer a diferença na vida das pessoas.”

A causa foi abraçada por 120 empresas de diversos setores. Entre elas representantes do comércio, da educação, da saúde, dos ramos imobiliário, automobilístico, entretenimento e da comunicação, como o Diário, que doou 150 cestas básicas arrecadadas na live de aniversário.