Governo Biden iniciará negociações comerciais com Taiwan

07/06/2021 | 19:55



O governo Joe Biden está iniciando negociações comerciais e de investimento com Taiwan, o que tem potencial de aumentar os atritos com a China. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira a um comitê da Câmara dos Representantes que os EUA estão "envolvidos em conversas" comerciais com a ilha.

O esforço reviveria uma estrutura latente de comércio e investimento, um arranjo que não é tão abrangente quanto os acordos de livre comércio que os EUA têm com Canadá, México e outros parceiros econômicos importantes.

Os laços dos EUA com Taiwan, um aliado da Guerra Fria, são um ponto de atrito nas relações hostis entre Washington e Pequim, que vê Taiwan como uma província separatista e promete usar força militar se necessário para anexar a ilha.