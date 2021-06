Após rejeitar Palacio, Thiago Tortorello se reúne com Tite Campanella

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



07/06/2021 | 19:20



Encontro realizado nesta segunda-feira entre o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), e o ex-prefeiturável Thiago Tortorello (sem partido) sinaliza possível aliança em eventual nova eleição na cidade. Depois de deixar o PRTB acusando o partido de atropelo ao anunciar apoio ao ex-vereador Fabio Palacio, Thiago posou para foto apertando as mãos do atual chefe do Palácio da Cerâmica.

Oficialmente, o encontro foi divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura como “um bate-papo sobre São Caetano”. “Em pauta, as ações de gestão nos diversos segmentos, como a área dos direitos da pessoa com deficiência, a retomada econômica e o combate à pandemia”, diz o comunicado. Contudo, o gesto revelado nas imagens simboliza mais que uma conversa alheia a possível processo eleitoral que se avizinha.

A reunião, que também contou com a participação do também ex-prefeiturável Jayme Tortorello, pai de Thiago e irmão do prefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), ocorreu dias depois de Thiago anunciar desfiliação do PRTB por discordar da decisão da cúpula nacional do partido em aderir à eventual nova candidatura de Palacio. O anúncio foi feito ao Diário no mês passado.

Recentemente, outra figura política do clã Tortorello defendeu a união da família em torno da candidatura de Tite: Antônio de Pádua Tortorello, que também esteve no Palácio da Cerâmica e foi fotografado ao lado do prefeito.