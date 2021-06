Ribeirão Pires começa a vacinar caminhoneiros contra a Covid-19

da redação



07/06/2021 | 19:10



Ribeirão Pires inicia na próxima quarta-feira, dia 9, a imunização dos motoristas de transporte rodoviário de cargas. A vacinação será em formato drive thru, das 8h às 16h, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193). De acordo com a Prefeitura, é a primeira cidade da região metropolitana a vacinar a categoria.

Caminhoneiros residentes na cidade deverão apresentar: RG, CPF e comprovante de residência em seu nome. Já os que apenas trabalham em Ribeirão Pires e moram em outros municípios, além de RG e CPF, será necessário apresentar uma declaração de atividade emitida pelo RH, contendo nome, CNPJ, endereço da empresa, assinatura, carimbo e o cargo do trabalhador.

Para ambos os casos, é necessário a comprovação de atuação na área, por meio de um dos seguintes documentos: Holerite, carteira de trabalho, RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) ou MEI (Micro Empreendedor Individual), ISS (Imposto Sobre Serviço) ou CMC (Cadastro Municipal de Contribuintes).

A Secretaria de Saúde recomenda aos motoristas que não se dirijam de caminhão ao drive thru, devido ao pouco espaço para manobra do veículo. Para esta categoria, a vacina ofertada será a Astrazeneca/Fiocruz.