Ponte Preta oficializa contratação do meia Fessin, do Corinthians

07/06/2021 | 19:05



A semana começou com novidades no Moisés Lucarelli. Nesta segunda-feira, a Ponte Preta oficializou a contratação do meia Fessin, que deixa o Corinthians para ser emprestado ao time de Campinas até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

Fessin tem 22 anos e foi revelado nas categorias de base do ABC, sendo contratado pelo Corinthians em 2018. No ano seguinte, o meia sofreu uma grave lesão durante jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Recuperado, o jogador acabou sendo emprestado ao Bahia na temporada passada. Com a camisa tricolor, Fessin disputou 26 partidas e marcou três gols. Meia de origem, ele também pode atuar como atacante.

A Ponte Preta também comunicou que o atacante Josiel, recém-contratado junto ao Cuiabá, testou positivo para a covid-19 e está cumprindo o isolamento. Esse é o motivo da sua ausência do banco de reservas contra o Vasco, no último domingo. O jogo pela 2ª rodada da Série B terminou 1 a 1.

Na próxima sexta-feira, a Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória no Brasileiro, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís-MA.