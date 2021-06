William Bonner é vacinado, elogia o SUS e critica lentidão da imunização no País

07/06/2021 | 17:36



O apresentador William Bonner tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira, 7. O jornalista, de 57 anos, compartilhou a notícia no seu perfil do Instagram com uma foto ao lado de profissionais da saúde.

Na legenda, ele elogia o Sistema Único de Saúde (SUS) e critica a lentidão da vacinação no Brasil. Sem citar nomes, o apresentador afirmou que o SUS sobrevive "a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas".

"Primeira dose hoje. Tô me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta. E inconformado, porque não era para ter sido assim. Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação. Foi nos ombros deles que puseram a tarefa de correr contra o tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive, como um gigante, a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas", escreveu o âncora do Jornal Nacional.