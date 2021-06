Fernanda Vaconcellos diz não ser a mocinha na vida real: Grande perda de tempo ser a namoradinha do Brasil

07/06/2021 | 17:10



Fernanda Vasconcellos foi direta: Seria uma grande perda de tempo ser a namoradinha do Brasil. Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz diz que na vida real rejeita o rótulo de mocinha, título que a acompanhou em boa parte de sua carreira, e revela como tem sido sua vida durante a pandemia.

- Fico dividida entre o Rio e São Paulo, onde meus pais moram. Mas viajo apenas de carro para minimizar o risco de contaminação. Também não encontro meus amigos presencialmente há tempos. Se tenho o privilégio de ficar reclusa, faço uso. Minha escolha é priorizar a vida.

Vasconcellos pode até não concordar, mas sua vida parece um pouco com a das protagonistas das novelas. Deixando o drama e os planos mirabolantes das vilãs de lado, a atriz vive um romance quase perfeito com o marido Cássio Reis, com quem planeja ter um filho.

- Ele é meu parceiro, meu companheiro, meu amor. A pandemia não nos distanciou, não atrapalhou a relação. Falando assim, parece que é um mar de rosas, mas é a verdade. Agradeço ao universo por ser coerente nas minhas escolhas, o que não é fácil. O jeito do meu marido combina com o meu. Eu me sinto muito confortável ao seu lado.

Já sobre sua carreira, Fernanda revela que não é aprovada em todos os testes, mas que está em uma posição tranquila. Além disso, ela não está sempre no foco dos veículos de entretenimento.

- Percebi que é maravilhoso não ser mais a novidade. O público deixa de ter interesse no privado e foca no que é relevante: as novelas, as peças, os filmes. Obviamente que gosto de ser elogiada pela minha performance, mas não tenho aquela vontade de estar sempre no foco, nas manchetes. Atuar é o que me motiva, não a atenção.

E continua:

- A passagem do tempo é legal porque tira a pessoa de lugares impostos a ela pela indústria. As oportunidades mudam e a brincadeira vai ficando mais divertida e gostosa.