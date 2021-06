Novidade em The Boys: Jensen Ackles aparece caracterizado como Soldier Boy pela primeira vez

07/06/2021 | 17:10



O Amazon Prime Video divulgou nesta segunda-feira, dia 7, a primeira foto de Jensen Ackles caracterizado como Soldier Boy! O ator entrará na terceira temporada da série The Boys e o traje de seu herói (ou anti-herói?) foi desenhado por Laura Jean Shannon e pelo artista conceitual Greg Hopwood.

- O Soldier Boy é o cara mau original. Nosso objetivo era destacar uma era passada de masculinidade e coragem evidentes. Com esse pedigree, mergulhamos de cabeça em fazer uma qualidade totalmente americana baseada na praticidade de um soldado militar com uma forte dose de arrogância de cowboy da velha guarda. Sabíamos que o ator precisava ter a aparência e os traços de Steve McQueen com uma atitude de John Wayne, e felizmente Jensen Ackles incorpora tudo isso., analisou Shannon.

O showrunner Eric Kripke, que trabalhou com Ackles em Supernatural, onde o ator interpretou Dean Winchester por 15 anos, ainda falou sobre a importância desse traje:

- Quando escolhi Jensen como Soldier Boy, a primeira coisa que disse foi: Estou mais empolgado por você, por causa do processo incrível que você vai passar com LJ, nossa designer de uniformes de heróis. Demorou seis meses, mas a experiência superou as expectativas de Jensen. LJ fez uma obra de arte que homenageia o Soldier Boy da Segunda Guerra Mundial dos quadrinhos, enquanto a leva em uma nova direção elegante. E se você acha que as fotos são legais, espere até ver Jensen em ação. É um dos meus trajes favoritos. Além disso, agora você pode parar de bombardear minhas notificações do Twitter com pedidos para vê-lo.

Além disso, a Vought International lançou um videoclipe para a canção Never Truly Vanish em nome do seriado, com um comovente tributo da personagem Starlight, interpretada por Erin Moriarty, ao personagem Translucent, que apareceu na estreia da segunda temporada. No vídeo, Moriarty aparece nos vocais e homenageia Translucent após sua morte. A música foi escrita por Chris Lennertz e Michael Saltzman, compositores da série.

E aí, gostou?