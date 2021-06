Pocah e Ronan Souza dão detalhes sobre o casamento e a festa: - Quero fazer festival, três dias

07/06/2021 | 17:10



Recentemente, logo após ser eliminada do BBB21, Pocah foi surpreendida no programa Mais Você e foi pedida em casamento por Ronan Souza! O casal, então, participou do canal de YouTube de Matheus Mazzafera e deu mais detalhes sobre os planos futuros! Primeiro, a cantora revelou que ambos pretendem fazer um festão após o fim da pandemia do coronavírus:

- A gente pretende casar no civil agora, esse ano. E esperar a pandemia [passar] para fazer festa.

Em seguida, Ronan acrescentou:

- Eu quero parar o Brasil, três dias de festa, Ferrugem...

Pocah explicou que o cantor de pagode já está confirmado como uma das atrações:

- Ferrugem já está confirmado para cantar. E tem umas 20 pessoas também que a gente pretende chamar pra cantar.

Ronan ainda disse:

- Eu quero fazer festival, três dias. Um dia de pagode, um dia de funk... quero botar [o casamento] perto do Rio [de Janeiro].

Matheus então quis saber detalhes de como foi o pedido de casamento e Ronan contou:

- Foi uma loucura porque eu já estava com essa ideia. A gente ia fazer no [Domingão do] Faustão. Logo que ela saiu eu pensei: eu preciso fazer alguma parada porque ela passou pelo momento mais difícil da vida dela e eu preciso ter uma demonstração que vai ser difícil pra caramba também, entrar ao vivo. Pensei: vou fazer uma prova também. Vou pedir ela em casamento em algum programa. Aí no dia do Faustão não era ao vivo e eu queria ao vivo. Aí a menina da Ana Maria, quando eu mandei meu vídeo, ela falou: você não queria pedir ela em casamento? Vamos pedir ao vivo?

A produtora, então, sugeriu que fosse feito por Skype, mas Ronan quis ir no programa mesmo:

- Não tem como eu fazer um pedido desse por Skype. Aí ela se mexeu lá dentro, eu consegui fazer o teste [de Covid-19] um dia antes e aí eu consegui me botar lá dentro pra fazer [o pedido].

O casal ainda citou a vontade de aumentar a família, com Ronan dizendo:

- Eu quero. É o que eu mais quero na vida, ter filho cedo. Quero aproveitar bastante esses momentos.

- Com certeza, é o que a gente mais quer, disse Pocah, que já é mãe de Vitória, fruto de seu relacionamento com Mc Roba Cena.

Fofos, né?