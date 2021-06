Estudo que revela que 65% das pessoas já planejaram ao menos uma viagem para 2022

Redação

De olho no avanço da vacinação em alguns lugares do mundo, como os EUA, 65% das pessoas já planejaram ao mesmo uma viagem para 2022. O número faz parte do estudo Barômetro Covid-19, lançado pela Kantar, empresa especializada em dados, insights e consultoria.

A pesquisa abordou, em abril deste ano, 7.796 pessoas de oito lugares: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Cingapura e China.

Planos de viagem para 2022

Quem está programando uma viagem para 2022 está com o foco voltado para passeios perto de cada. De acordo com a pesquisa, 74% dos planos realizados até o momento nos mercados analisados referem-se a viagens domésticas. No Brasil, o percentual é ainda maior: 87%.

Desse montante, 52% das pessoas pretendem fazer roteiros de carro – confira oito roteiros no Brasil. As intenções de compras de passagens aéreas, por sua vez, não passam de 32%.

Passaporte da vacina

De acordo com o levantamento da Kantar, 70% das pessoas apoiam, neste momento, a criação de um certificado que comprove a vacinação. Seria o tão discutido passaporte da vacina, que está prestes a ser aprovado na União Europeia para diminuir as restrições de viagem. No Brasil, oito em cada dez pessoas defendem a ideia.

O estudo apontou ainda que 66% dos brasileiros querem, definitivamente, se vacinar, enquanto 20% dos entrevistados responderam que “provavelmente” irão optar pelo imunizante contra covid-19. Globalmente, 43% responderam definitivamente sim, e 27% provavelmente.

Dos 17% que não querem a vacina, 41% deles alegam preocupação quanto à segurança, 22% desejam ter mais informações para decidir, 19% não confiam nos laboratórios e 18% não acreditam na eficácia.

