Terror da produção, Thiago Rodrigues participará da última temporada de Gênesis

07/06/2021 | 16:11



Thiago Rodrigues em Gênesis? Sim! De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o ator participará da última temporada da novela, da fase José do Egito. Ele interpretará o pai dos personagens feitos por Felipe Castro e João Fernandes.

Entretanto, parece que a presença do ator nos bastidores da novela não está agradando nada a produção! Segundo a coluna da Fábia Oliveira, Thiago está sempre com a mão nas partes íntimas e reclama que a novela não tem fim. Eita!

Além disso, a colunista revelou que os maquiadores fazem sinal da cruz quando o ator se aproxima. Aparentemente, Thiago planeja ir embora para Portugal e a novela está atrapalhando seus planos.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, a novela foi confirmada recentemente na programação da emissora estadunidense Univision. Gênesis é baseada no livro da Bíblia e a narra os principais acontecimentos sobra a história da criação do mundo: Adão e Eva, o grande dilúvio, a Torre de Babel e muito mais.