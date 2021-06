Tatá Werneck solta nas redes sociais que quer entrevistar o BTS

07/06/2021 | 16:10



Você já deve ter visto anteriormente que Tatá Werneck sabe usar muito bem as suas redes sociais na hora de promover o seu programa, Lady Night, e até para convidar alguns artistas - assim como também faz Fábio Porchat.

E no último domingo, dia 6, a apresentadora compartilhou em suas redes sociais que tem o interesse de entrevistar o BTS e na mesma publicação ela comentou que gostaria de saber como que faz para entrar em contato com a produção dos cantores.

Os fãs do grupo de K-Pop são altamente ativos no Twitter e vivem fazendo campanhas com o nome da banda e eles se animaram com essa possibilidade do BTS aparecer no Lady Night e já começaram a mexer alguns pauzinhos.