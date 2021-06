Com trauma no quadril, Patrick de Paula vira mais um desfalque no Palmeiras

07/06/2021 | 15:40



O jovem meio-campista Patrick de Paula sofreu um trauma no quadril no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, domingo, pelo Brasileirão, e virou mais uma baixa no Palmeiras. O atleta começou nesta segunda-feira o tratamento no departamento médico do clube.

O Palmeiras não estipulou um prazo para o retorno de Patrick de Paula, que vinha sendo titular e se destacou nas últimas partidas. Ele não deve enfrentar o CRB na quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e é provável que também desfalque a equipe alviverde no clássico contra o Corinthians, sábado que vem, pela terceira rodada do Brasileirão.

Entre convocados para as Eliminatórias, lesões, casos de covid-19 e o futuro indefinido de Alan Empereur, o time comandado por Abel Ferreira soma 13 desfalques. Destes, os mais próximos de voltar aos gramados são o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Breno Lopes, que estão em fase final de recondicionamento físico.

Kuscevic passa pela transição entre a parte física e técnica, e, além de Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Danilo e Gabriel Veron estão fora por lesão. Veron e o zagueiro Michel, além disso, testaram positivo para a covid-19.

Já Weverton, Gustavo Gómez e Viña estão com suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias e Gabriel Menino, com a seleção olímpica para amistosos na Sérvia. Empereur espera o desfecho da negociação com o Hellas Verona, da Itália, para saber se terá o contrato estendido com o Palmeiras. É possível que ele não jogue mais até o fim de junho.

Por outro lado, Deyverson fez a primeira atividade com o elenco desde que foi reintegrado e, diante de tantas ausências, pode ganhar uma chance de Abel Ferreira, que elogiou o atacante. O português disse que o jogador "vai nos trazer experiência".

Os titulares do duelo com a Chape permaneceram na parte interna da Academia de Futebol para atividades regenerativas. Os demais foram a campo e disputaram um coletivo em campo reduzido com o reforço de diversos jovens do sub-20 e atletas do grupo de apoio.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras fecha na terça-feira a preparação para enfrentar o CRB. Como venceu o confronto de ida por 1 a 0, em Maceió, com gol de Willian, tem a vantagem de poder jogar pelo empate para avançar às oitavas de final.