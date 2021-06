Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



07/06/2021 | 15:25



O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), anunciou no início da tarde desta segunda-feira (7) que Rio Grande da Serra será contemplada com unidade do Poupatempo. O chefe do Executivo esteve hoje no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, para formalizar, junto ao governador João Doria (PSDB), a assinatura que vai possibilitar a futura instalação do serviço.

Com isso, das sete cidades do Grande ABC, somente São Caetano não terá o Poupatempo, já que, além das unidades já existentes em Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema, há pouco menos de um mês o governo estadual anunciou a abertura do serviço em Ribeirão Pires. Outros 45 postos serão implantados em todo o Estado.

“A vinda do Poupatempo à nossa cidade é uma grande conquista, um grande marco para todos nós. Agora nossos munícipes não vão mais precisar se deslocar para outras cidades quando precisarem de serviços importantes, especialmente os relacionados à emissão de documentos, que sempre demandam urgência, além de todas as facilidades que o Poupatempo tem a oferecer”, disse Claudinho da Geladeira.

A implantação faz parte do programa de expansão estadual, anunciado pelo governo em agosto de 2020, e que prevê a incorporação dos serviços do Detran ao Poupatempo. Com a integração, as ciretrans serão transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local. Nessa etapa, o investimento do Estado será de aproximadamente R$ 3,3 milhões.

“Ao longo destes dois anos e meio de gestão, nós estamos entregando mais 122 Poupatempos. É a maior entrega de Poupatempos da história do Governo do Estado. Até o final da nossa gestão serão 340 unidades. Nós tínhamos 70, agora temos 122 e serão 340 com um formato mais digital, mais serviços, menos espaço físico e mais eficiência”, afirmou o tucano.

HISTÓRICO

O Programa Poupatempo foi implantado em 1997 para facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços públicos. O programa reúne em um único local órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública, como Sabesp e Detran.

O Poupatempo Sé, primeira unidade do programa, foi inaugurado em 20 de outubro de 1997, na Praça do Carmo, próximo à Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo. Hoje, são 72 postos de atendimento.

Entre os serviços mais solicitados estão emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículos e Atestado de Antecedentes Criminais. Atualmente, cerca de 130 serviços podem ser realizados também de maneira on-line.