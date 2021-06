Tadeu Schmidt aparece super bronzeado e fãs o comparam com Ross, de Friends

07/06/2021 | 15:10



Tadeu Schmidt que é um dos apresentadores do Fantástico acabou, mesmo que sem querer, chamando muita a atenção dos espectadores e internautas que estavam acompanhando o programa.

Tudo porque, o jornalista apareceu com uma tonalidade de pele totalmente diferente do habitual. Tadeu estava com o rosto bem mais escuro do que a edição do último programa.

E claro que muitos internautas começaram a falar sobre o assunto e ele acabou virando um dos mais comentados das redes sociais. Os internautas se perguntaram o que teria acontecido com Tadeu Schmidt e o compararam até com Ross, personagem do seriado Friends.