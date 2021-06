Giovanna Lancellotti estaria vivendo romance com ex de Anitta

07/06/2021 | 14:10



Romance novo na área! De acordo com o jornal Extra, Giovanna Lancellotti estaria vivendo um affair com Gabriel David, ex de Anitta, em Fernando de Noronha. Apesar de estarem mantendo a discrição nas redes sociais, ambos postaram fotos em locais idênticos no mesmo horário.

Como você viu, a atriz não assume um namoro publicamente desde 2017, quando terminou o namoro com Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank. Em 2020, Giovanna chegou a ser apontada como affair de Neymar Jr., mas afirmou que são somente amigos.

O empresário, de 23 anos de idade, é filho de Anisio Abraão David, presidente de honra da Escola de Samba Beija-Flor. Ele e Anitta viveram um romance no início da pandemia, em 2020.