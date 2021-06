Mari Matarazzo discute com Deborah Albuquerque no Power Couple Brasil: -Estou a ponto de desistir do programa

07/06/2021 | 14:10



Parece que o clima ficou tenso entre Mari Matarazzo e Deborah Albuquerque no Power Couple Brasil! Na noite do último domingo, dia 6, as duas trocaram farpas no reality show. Mari disse:

- Ela é antipática, acha que é superior a alguém aqui dentro. Você acha que eu tenho medo de você? Eu não tenho, não, minha filha!

Matheus, marido de Mari, tentou acalmá-la:

- Mariana, o que eu falei com você? Deixa ela.

Mas a influenciadora não se conteve:

- O olhar dela é de superioridade.

Em outro momento, conversando com outras pessoas do reality show, Mari desabafou e contou que não está mais aguentando o jogo:

- O Matheus acabou de falar uma coisa comigo, que diz tudo sobre mim: Mariana, eu não estou te reconhecendo. Realmente, ele nunca me viu desse jeito. Eu corro de briga lá fora. (...) Ele [Matheus] nunca me viu assim em quatro anos de casado comigo. Se eu estou a ponto de desistir do programa é porque eu tô no meu limite, eu não aguento viver isso daqui.

Deborah também reclamou da fala de Mari para JP e Li Martins:

- Como eu não falo nada, ela vai inventar coisa do [meu] olhar. Eu não tenho olhar nenhum.

- Ela falou: Esse olhar de soberba. Você não estava nem olhando para ela. Você estava olhando para mim e para a Geórgia, afirmou Li.

- Deixa eles no departamento kids [crianças, em inglês], opinou JP.

Ainda indignada, Deborah disse:

- Gente, como eu vou ter soberba?

Li, então, opinou:

- Sabe o que é isso, amiga? Você não está dando ibope, eles estão ficando cada vez mais desesperados.

- Ela queria que eu falasse alguma coisa para ela falar: Ela me falou isso, isso e isso, disse Deborah.

- Deixa eles no canto kids, com as brincadeirinhas bestas, infantis, finalizou JP.