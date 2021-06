Slack agora permite comunicação entre empresas gratuitamente

Sérgio Vinícius

07/06/2021 | 13:48



O Slack, programa de interação (bate-papo, troca de arquivos) voltado a empresas, acaba de disponibilizar uma nova função: a Slack Connection. Agora, usuários conseguem conversar e interagir com pessoas de outras empresas gratuitamente – até então, essa funcionalidade estava disponível apenas nos planos pagos do software.

A Slack Connection fica posicionada no menu esquerdo do programa. Para utilizar, basta clicar no nome da seção e, na sequência, incluir o e-mail da pessoa que deseja conversar. É importante lembrar que o contato deve também ter o Slack em sua empresa.

Uma vez adicionado, será enviado uma mensagem a essa pessoa, informando que alguém (no caso, você) a está chamando para conversar. Quando ela aceitar, o nome e a empresa que ela trabalha ficarão no menu esquerdo do Slack, em uma seção chamada Conexões.

O Slack Connection permite, além de conversas diretas, incluir usuários em grupos. Além disso, há a funcionalidade de liberar determinados grupos para qualquer pessoa com o e-mail da mesma empresa ter acesso. O nome exibido, de quem é de fora da organização, mostra também a companhia a qual essa pessoa pertence.

