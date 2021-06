Intubado, apresentador do Balanço Geral no MT está em estado grave após complicações da Covid-19

07/06/2021 | 13:11



O apresentador do Balanço Geral de Nova Mutum, no Mato Grosso do Sul, Chico Tello, está em estado grave após ser intubado em decorrência de complicações do novo coronavírus.

Em boletim médico, nesta segunda-feira, dia 7, foi revelado que o paciente encontra-se em estado muito grave, respirando com auxílio de ventilador mecânico e em coma induzido por medicamento, além de fazer uso de antibióticos de alta potência.

Apesar disso, Chico não apresentou febre, está com bom débito urinário e mantém a saturação periférica de oxigênio em níveis satisfatórios. A função renal e os níveis de sódio e potássio em seu metabolismo estão normais, porém o apresentador apresentou piora no marcador de atividade inflamatória. Ao longo dos próximos dias, Chico continuará em monitoração com oxigenoterapia em alto fluxo.

De acordo com Wesley Moreno, repórter da emissora TV Cidade, afiliada da Record TV em Nova Mutum, o quadro clínico do apresentador sofreu pioras sucessivas desde a última quarta-feira, dia 2.

Em vídeo, o jornalista da emissora contou que Chico descobriu a doença na semana do dia 26 de maio e que, na última terça-feira, dia 2, acabou sendo internado em virtude do agravamento da doença. Apesar disso, ele destaca que o apresentador estava lúcido até o momento em que a intubação se fez necessária:

- Primeiramente [gostaríamos de] pedir a todos para continuarmos nessa corrente firme em oração pela saúde, pela melhora, para que daqui a pouco o Chico Tello esteja de volta no seu lar, com seus familiares, possa estar novamente levando alegria para nossa sociedade através do programa Balanço Geral, com todo o serviço prestado à nossa comunidade. Como todos bem sabem, a situação do Chico Tello se agravou. Na semana passada ele foi diagnosticado com a Covid-19, terça-feira foi internado no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro. Já de quarta para quinta e quinta para sexta ele acabou sendo informado de que iria para a UTI, consciente. Já neste sábado para domingo, recebemos a informação do nosso diretor que o Chico Tello nesse momento se encontra intubado.

Por fim, ele pediu que os telespectadores e fãs continuem unidos em oração pela recuperação de Chico Tello, além de pedir que o compartilhamento de notícias falsas sobre a saúde do apresentador seja evitado:

- Com todo o respeito aos familiares do Chico Tello, à esposa e ao filho do Chico Tello, estamos pedindo e reforçando essa campanha de oração e pedir com gentileza que as pessoas não publiquem informações errôneas, porque machuca e magoa bastante. Vamos juntos nessa oração pelo restabelecimento da saúde do nosso companheiro Chico Tello.