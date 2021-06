Khloé Kardashian e Kris Jenner não podem entrar em casa depois de roubo de escrituras

07/06/2021 | 13:10



Olha só essa história! Khloé Kardashian revelou para a irmã, Kendall Jenner, que não tem casa no momento! Em um episódio de Keeping Up With The Kardashians, a socialite explicou que um empreiteiro roubou as escrituras das mansões que ela e a mãe, Kris Jenner, estavam construindo lado a lado, segundo informações do site TMZ.

Khloé ainda conta que o empreiteiro roubou muito dinheiro e ações delas. A socialite afirma que verificou os antecedentes do homem e que não se sentiu segura para contratá-lo, mas a mãe insistiu em fazer isso.

Ela diz que o projeto foi interrompido porque elas não têm permissão para continuar construindo. Kris afirma que quer garantir que o empreiteiro não engane mais ninguém e Khloé ainda revela que elas vão processá-lo. Não se sabe o valor exato das propriedades, mas há relatos de que cada uma delas gastou mais de dez milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, o que somado daria 100 milhões.

- Ele levou nossas ações, muito do nosso dinheiro e não podemos entrar nas nossas propriedades. Não podemos colocar outro no lugar enquanto não recuperarmos as escrituras. Não temos casas no momento. Nós queremos nosso dinheiro ou nossas casas de volta, diz Khloé.

Eita!