Juliette é elogiada por Gilberto Gil: - Ela tem um dom natural

07/06/2021 | 13:10



Juliette e Gilberto Gil estiveram na manhã desta segunda-feira, dia 7, no programa Encontro com Fátima Bernardes. A campeã do BBB21 falou ao lado do cantor sobre a live que farão juntos no dia 13 de junho, em celebração ao mês junino, no palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

- Eu não controlei a emoção, eu chorei. Fiquei com nozinho na garganta, a energia desse homem é incrível. Tive que me segurar de tanta emoção, disse ela sobre o primeiro encontro com o cantor.

Questionado por Fátima Bernardes se realmente Juliette canta, Gil surpreendeu:

- Ela canta sim, tem um dom natural, é muito tranquila.

Os dois deverão cantar juntos a música Estrela e uma outra canção, que ainda é mantida em segredo. O repertório de Gil será todo em comemoração ao mês das festas juninas e ao dia de Santo Antônio, celebrado no dia da transmissão ao vivo. Além das músicas que remetem às festas juninas, ele cantará outros sucessos, como Toda Menina Baiana, Andar com Fé, Esperando na Janela e Asa Branca. Além de Juliette, Gil está com seus músicos, três deles seus filhos, sob a direção de LP Simonetti.

Gil ainda contou à Fátima Bernardes que até brincou com Juliette sobre a relação dos dois:

- Você pode ficar tranquila que agora você tem um Dindo!

Além de cantar com Gil, na noite do último domingo, dia 6, Juliette revelou que irá fazer parte da live de Elba Ramalho em comemoração do São João de Campina Grande, na Paraíba.

- Eu quero pedir à minha rainha Elba, a honra de cantar com você na sua live, na nossa Campina Grande, ao som da música que marcou minha vida, que eu carrego num lugar muito bonito no meu coração, disparou ela.

Elba, então, confirmou a participação da nova estrela:

- Vai ser uma alegria enorme realizar esse pedido! Recebo minha conterrânea, nossa campeã Juliette na live do São João de Campina Grande, dia 23 de junho, pra cantar Olha Pro Céu. Os cactos do Brasil inteiro estão convidados pro São João de Campina Grande. Juliette é uma guerreira, uma beleza paraibana. Vai ser a maior emoção da minha vida, disse a cantora.