Espanha reabre fronteiras para viajantes vacinados, mas brasileiros seguem restritos

Redação

Do Rota de Férias



07/06/2021 | 12:56



Quando o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez divulgou, em meados de maio, que o país permitiria a entrada de turistas de todo o mundo vacinados contra covid-19 a partir de junho, muitos brasileiros se entusiasmaram. Hoje, porém, a Espanha reabre oficialmente as fronteiras, mas não para quem chega do Brasil.

A mudança ocorreu nos últimos minutos do segundo tempo, quando Brasil, África do Sul e Índia foram listados como destinos de especial risco epidemiológico. Em reunião realizada em 1º de junho, as autoridades espanholas decidiram que passageiros provenientes desses dois primeiros países, mesmo que estejam totalmente imunizados, só poderão entrar no destino europeu caso sejam residentes legais no território espanhol ou em Andorra. Serão aceitos também turistas em conexão que fiquem menos de 24 horas no aeroporto.

Os viajantes totalmente vacinados contra covid-19 provenientes da Índia, por sua vez, poderão entrar na Espanha, mas terão de cumprir quarentena assim que chegar ao país. A condição não é mais imposta a quem chega de outros lugares.

A decisão espanhola se apega ao fato de que as novas variantes do coronavírus identificadas no Brasil, na África do Sul e na Índia representam grande risco. No próprio país, porém, não há consenso em torno do assunto, uma vez que todas essas cepas, há tempos, já se espalharam pelo mundo – a brasileira está disseminada por toda a América do Sul, por exemplo, e a indiana está crescendo em larga escala na Inglaterra.

Espanha reabre para quase todo o mundo

Independentemente da polêmica, com exceção de quem chega do Brasil, da África do Sul e da Índia, a Espanha reabre hoje as fronteiras para turistas totalmente vacinados contra covid-19 de qualquer outro destino do mundo. As condições são que os imunizantes sejam de fabricantes aprovados pela União Europeia (UE) ou, ainda, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para serem aceitos no país, é preciso provar que a segunda dose (quando indicada) tenha sido tomada com, no mínimo, 14 dias de antecedência.

A regularização de entrada de turistas nas nações da União Europeia (UE) deve ganhar ainda um novo capítulo em 1º de julho, data na qual está prevista a emissão do Certificado Verde Digital. O documento, que vem sendo desenvolvido pelas autoridades locais, é o famoso passaporte da vacina, que trará normas de segurança para comprovação de vacinação e testes PCR.

A Espanha reabre para o turismo em um momento que a economia local clama por socorro. Responsável por quase 15% do PIB do país, o setor de turismo teve queda de 80% no faturamento em 2020. O objetivo agora é atrair, sobretudo, viajantes de lugares em que a vacinação está avançada, como Estados Unidos e China.