No Mais Você, Ana Maria Braga confunde nome de técnico da Seleção Brasileira, é atacada por cachorro e diverte fãs

07/06/2021 | 12:10



A semana começou de forma bem divertida para Ana Maria Braga! Na manhã dessa segunda-feira, dia 7, a apresentadora recebeu Felipe Andreoli no Mais Você para falar sobre a Seleção Brasileira que disputa os jogos eliminatórios para a Copa do Mundo de 2022. Em determinado momento, Ana confundiu os técnicos e acabou chamando Tite, que atualmente comanda o time brasileiro, de Felipão - que já foi o técnico da seleção!

- Amanhã a gente tem que baixar todos os santos aqui, acender vela porque é uma vitória importante para a Seleção Brasileira nesse momento tão conturbado, com tudo isso acontecendo. Eu acho que vai dar um ânimo a mais no Felipão, na equipe. É importante isso, né.

Em seguida, Andreoli brinca:

- O Felipão, não! Felipão eu, você quer dizer!

Ana Maria deu risada e continuou:

- O Tite! Desculpe, eu mudo de técnico facilmente! Desculpe, realmente... é que eu adoro o Felipão!

Eric Faria, repórter que estava fazendo parte do quadro, ajudou e informou que a confusão acontece mesmo, porque o Tite, assim como o Felipão, é gaúcho!

- A internet não vai me perdoar, pelo menos aqui vocês me perdoam!, brincou Ana.

E a apresentadora ainda trouxe ao estúdio seu novo cachorrinho, Cappuccino! O animalzinho, que é da raça São Bernardo, já havia ido ao programa em fevereiro, mas agora virá com mais frequência, já que está sendo adestrado. A participação do cãozinho foi bem divertida, pois ele tentou subir em uma poltrona, tentou subir na Ana, levou bronca e ainda quis comer uma planta do cenário!

Muito fofo, né?

Nas redes sociais, os fãs comentaram a participação especial!

O Cappuccino é arteiro! Comendo as plantas do cenário do Mais Você!

Ana!!! Amei o Cappuccino. Ele é igual a qualquer criança pequena... sempre faz os pais passarem vergonha!

Amando a presença do Cappuccino no programa. Ele poderia ser seu companheiro diário no programa!!!

Gente, eu tô amando ele com a Ana Maria!

Está demais seu programa com o Cappuccino, está muito divertido!

Programa com o Cappuccino foi ótimo!