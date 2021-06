Ana Maria Braga se revolta com aglomeração em Campos do Jordão

07/06/2021 | 12:10



Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta segunda-feira, 7, dando uma bronca em todas as pessoas que se aglomeraram em Campos do Jordão, cidade turística do interior de São Paulo. Nas imagens que a apresentadora colocou no início do programa, diversas pessoas estão em uma praça, ao ar livre, comendo e conversando umas ao lado das outras, sem máscara de proteção contra a covid-19.

Ao mostrar o vídeo, Ana Maria Braga questionou aos telespectadores: "o que será que passa na cabeça dessas pessoas ali? Com a vacinação em ritmo lento, a gente precisa fazer a nossa parte para essa pandemia chegar ao fim. Algum momento tem que chegar ao fim! Sei que está todo mundo cansado, mas isso justifica? O vírus é invisível e continua firme e forte. Se continuar desse jeito, vai demorar muito pra gente poder fazer isso com tranquilidade e segurança como alguns países da Europa estão fazendo", comentou.

A apresentadora da TV Globo também disse que muita gente argumenta que está cansada da pandemia e do isolamento social, no entanto, as aglomerações não são justificáveis em tempos de pandemia de coronavírus. "'Ah, estou cansada de ficar em casa, não poder ir a um restaurante' ...tá todo mundo cansado, mas a gente tem que ter consciência social. Respeito com o outro! Se você não se respeita, problema é seu, mas você tem que respeitar o outro", desabafou.

Ana Maria Braga lembra que as pessoas que estiveram em Campos do Jordão se aglomerando sem máscara de proteção contra o novo coronavírus serão as mesmas que, nesta semana, irão ao supermercado, usar transporte coletivo, trabalhar e etc, espalhando ainda mais a covid-19.

"As pessoas que você vai conviver essa semana no seu trabalho, na condução que você vai pegar... o que as pessoas têm haver com a sua irresponsabilidade? Me dá até taquicardia! É falta de respeito com o outro, de empatia, de juízo! A gente não tá em um país que a gente tem condições de se aglomerar", concluiu.