Queiroga se encontra com embaixador de Israel e sinaliza parceria entre os países

07/06/2021 | 11:49



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que se encontrou nesta segunda-feira (7) com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, para discutir o combate à pandemia de covid-19. Segundo Queiroga, a conversa teve como foco os desafios mundiais no enfrentamento à doença e parceria entre os dois países. Em publicação no Twitter, o ministro compartilhou uma foto do encontro. "Recebi há pouco o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley (@embaixadoryossi), oportunidade em que conversamos sobre os desafios mundiais no enfrentamento à #Covid19 e sobre a parceria entre os dois países", escreveu Queiroga.