Há 19 milhões de anos, 90% dos tubarões foram dizimados da Terra

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/06/2021 | 11:48



Uma pesquisa aponta que 90% dos tubarões que habitavam a Terra foram dizimados por um evento desconhecido. A extinção em massa teria acontecido há 19 milhões de anos. O estudo foi realizado pelas pesquisadoras Elizabeth C. Sibert e Leah D. Rubin, da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Descoberta foi publicada na última sexta-feira (4) na revista Science.

Para chegar à conclusão, as pesquisadoras analisaram fragmentos de escamas, dentes e ossos de peixes que estavam acumulados no fundo do oceano. Elas classificaram cerca de 1.300 componentes em 88 grupos distintos. Destes grupos, apenas nove ainda existem no planeta. Com base nestes dados, a equipe descobriu não só a diminuição do número de tubarões em 90%, mas também a redução de espécies em 70%.

Elizabeth e Leah, no entanto, não conseguem apontar a causa da extinção em massa dos tubarões. Isso porque, na época estimada, não há conhecimento sobre qualquer evento que possa ter impactado o clima ou o ecossistema da Terra. Também não há evidências da aparição de algum asteroide.