Nubia Oliiver nega ter feito parte de esquema de tráfico de mulheres: - Eu fui enganada, passada para trás

07/06/2021 | 11:11



Nubia Oliiver está sendo acusada de fazer parte de uma quadrilha que realiza o tráfico de mulheres. De acordo com a investigação da Polícia Federal, há fortes indícios de que Nubia tem/teve a função de intermediar atos de exploração sexual, mediante a exploração de garotas de programa em troca de contraprestação financeira, uma espécie de comissão. Agora, na noite do último domingo, dia 6, ela deu os detalhes em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Primeiro, ela afirma ser, de zero a dez, 12, em uma escala de inocência:

- Sou completamente inocente, afirma.

O apresentador Roberto Cabrini em seguida questiona se Nubia é uma aliciadora de tráfico de mulheres:

- Nunca. Jamais. Isso é uma coisa que eu não faria nunca. Esse envolvimento... a perna dessa quadrilha (é) aqui no Brasil. O que parece é que eu selecionava as mulheres aqui no Brasil. E isso não é verdade.

O programa, então, mostrou áudios de Nubia em troca de mensagens com Rodrigo Cotait, acusado de ser chefe de um esquema internacional de tráfico de mulheres, em que ela aparece dizendo:

- Eu passei umas meninas aí para te ligarem. Essas eu sei que são do Rio.

São essas gravações interceptadas que estão usadas como indícios de envolvimento de Nubia, segundo a Polícia Federal.

Sobre conhecer Cotait, Nubia conta:

- Eu [o] conheço virtualmente. Não conheço pessoalmente. Eu tive uma relação com o Rodrigo [que era] comercial. O Rodrigo é dono de uma marca [de maquiagem], era dono de uma marca, não sei como está hoje. Ele pediu para que eu divulgasse e isso já está com os meus advogados e inclusive eu consegui achar esses vídeos [divulgando a marca] no meu Instagram, as ações que eu fiz para ele. E só. Eu nunca imaginaria que ele seria supostamente investigado por essa rede.

Nessa investigação, Nubia seria supostamente a pessoa que selecionaria mulheres que seriam levadas para fora do país.

- Eu não aceitei [ser intermediária entre Cotait e essas mulheres]. Não tem intermediação. Tem intermediação na maquiagem. Ele pede para eu entrar em contato com as meninas que queiram fazer as ações. Eu recebi os produtos dele, recebi por isso, e também as meninas iriam receber. E obviamente eu iria ganhar a minha comissão. A gente não trabalha de graça.

Algumas dessas meninas, supostamente selecionadas por Nubia e Cotait, foram para fora do país e se envolveram com prostituição. Sobre isso, Nubia afirma:

- Já não é do meu conhecimento. O conhecimento que eu tenho com o Rodrigo, eu não sei o que o Rodrigo fazia, das redes internacionais, eu não sei de nada disso.

Vale citar que Cotait teria uma ligação com as pessoas que comprava as passagens áreas para enviar essas meninas para o exterior. Essa pessoa usava um cartão de crédito clonado para realizar as compras. Ele tinha uma agência de modelos, que era apenas fachada, e na verdade colocava essas moças para serem prostitutas no Brasil e em outros países:

- Nunca [soube disso]. Se eu tivesse qualquer informação de uma pessoa que seja traficante, seja uma pessoa errada. Eu jamais falaria com essa pessoa, continua Nubia.

Ela ainda foi questionada sobre ter arquivos de fotos e vídeos de mulheres seminuas:

- Até as minhas fotos eu estou em poses sensuais. Todas nós, do meu currículo, de amigas, é assim. É calcinha, sutiã. Se provavelmente a pessoa estivesse de biquíni, eu não considero que isso seja uma foto pornográfica.

Cabrini ainda quis saber se ela tinha conhecimento que Cotait mantinha relação sexual com essas mulheres para afirmar sobre a qualidade delas.

- Se eu soubesse qualquer coisa em relação a isso, eu jamais ia conversar. Primeiro, eu tenho uma filha, então eu tenho que zelar dela. E segundo, foram 28 anos de carreira bem consolidada. Eu não ia jogar isso no lixo, por nada. (...) Uma coisa é comigo. Eu falar do meu corpo, eu falar de sexo, eu expor o meu corpo.

Por fim, entende que o contexto dá a entender que ela faz parte de algo maior que um esquema de maquiagem:

- Do jeito que foi colocado, dá a entender que eu sou parte da quadrilha, que eu estou indicando uma pessoa ou outra para ele, pelo o que ele faz. (...) Agora eu estou aqui falando pela primeira vez que eu passei sim algumas meninas para ele. Porém, era para a maquiagem. Ele queria explodir a marca dele aqui no Brasil.

E ainda acrescenta:

- Eu fui enganada, passada para trás. De alguma forma, como eu não sabia, eu executei o meu trabalho. Eu não sou 24 horas inteligente. Eu já tive pessoas que me roubaram, amigos meus de 22 anos, que me levaram tudo o que eu tinha guardado. [Agora] é o período mais difícil da minha vida. Eu já passei por períodos complicados, gravidez, depressões fortíssimas, perdas financeiras, neuroses, mas igual a essa, não. Esse peso para mim realmente está difícil.