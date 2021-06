Sonda da NASA tentará se aproximar de Ganimedes, maior lua de Júpiter

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/06/2021 | 10:48



Hoje (7), por volta das 14h35 (hora de Brasília), a sonda Juno, da NASA, tentará realizar a maior aproximação já registrada na história a Ganimedes, maior lua de Júpiter. O objetivo é chegar a 1.038 quilômetros de distância do satélite natural. Última vez que ocorreu uma aproximação bem-sucedida foi em 20 de maio de 2000, com a sonda Galileo, também lançada pela agência espacial americana.

O objetivo da missão é captar imagens em alta definição de Ganimedes. Assim, os astrônomos poderão ter conhecimento sobre a composição, a ionosfera, a magnetosfera e a camada de gelo do satélite. Estes dados contribuirão para futuras viagens a Júpiter. Duas, inclusive, já estão confirmadas: JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE), tem previsão para ocorrer em 2029, e Europa Clipper, ainda não tem data agendada.

Com 5,2 mil quilômetros de diâmetro, Ganimedes é maior do que Mercúrio e é a maior lua do Sistema Solar. Ela também é a única a ter a sua própria magnetoesfera. Isto significa que tem uma espécie de bolha ao redor com partículas carregadas.