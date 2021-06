Liam Payne, ex-One Direction, termina noivado após quase três anos de relacionamento

07/06/2021 | 10:10



Atenção, Directioners: Liam Payne está novamente solteiro. O cantor, de 27 anos de idade, deu a notícia do fim de seu noivado com Maya Henry, de 21 anos de idade, em entrevista ao podcast Diary of a CEO, fazendo um desabafo sobre não ser muito bom em manter relacionamentos:

- Estou mais desapontado comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas do que qualquer coisa neste momento. Isso me irrita. Simplesmente não tenho sido muito bom em relacionamentos, então eu só preciso trabalhar em mim mesmo antes de me colocar em outra pessoa. Eu não estava mais dando uma versão muito boa de mim, que eu não gostava e não gostava de ser. Posso dizer honestamente que me sinto melhor sem isso. Não me senti bem fazendo o que fiz, mas tinha que acontecer. Só uma maneira cafona de dizer que foi o melhor para nós dois.

O par estava junto desde agosto de 2018, pouco tempo depois que o músico havia terminado sua relação com Cheryl - mas havia se conhecido anos antes, durante um evento de meet-and-greet, quando Maya tinha apenas 15 anos de idade e era fã assumida da boyband One Direction.

O noivado do ex-casal foi anunciado em agosto de 2020, com a moça sendo presenteada com um anel avaliado em três milhões de libras - quase 21 milhões e meio de reais.