Após vencer a Covid-19, Geraldo Luís volta ao programa Balanço Geral Manhã e afirma: - Vocês estão vendo o fruto de um milagre

07/06/2021 | 10:10



Geraldo Luís está de volta à Record TV. Após vencer a Covid-19, o apresentador assumiu na manhã desta segunda-feira, dia 7, o comando do Balanço Geral Manhã - e deu início ao programa com um tocante agradecimento ao público.

Apostando em uma gravata colorida para quebrar a seriedade do terno azul escuro, Geraldo revelou que pensou em diversas maneiras de como tornar seu primeiro bom dia no programa especial, e resolveu comentar sobre a felicidade em estar de volta às telinhas após sofrer com o novo coronavírus:

- Eu juro para vocês que eu fiquei pensando assim: Como é que eu vou dar o meu bom dia para vocês? Como é que eu vou poder olhar para cada um de vocês nessa minha volta e dizer obrigado? Eu não posso começar esse programa, que em cada cantinho aqui tem um pedaço do Geraldo, tem uma história nossa. Eu estou de volta, estou voltando para o meu chão, voltando para a minha terra, mas eu tenho que te agradecer, porque vocês estão vendo aqui o fruto de um milagre. Vocês estão vendo um cara que não era pra estar aqui, mas que graças a bondade divina e às orações de todos vocês? Muito obrigado.

O apresentador ainda comentou sobre os desafios que está assumindo com a nova empreitada, e agradeceu novamente tanto pelas orações quanto pela oportunidade:

- Eu começo hoje na Record TV um novo desafio. Não é só a audiência que nós temos que buscar, não, é algo muito mais importante que a TV brasileira cada vez mais precisa, que é de gente como vocês. A partir de hoje nós vamos acordar, nós vamos balançar juntos. Obrigada a cada um de vocês. Estou de volta, com a responsabilidade agora de acordar São Paulo, de acordar o Brasil. Obrigada a todos vocês, é bom poder olhar pra vocês e entrar na casa de cada um.

Pouco depois, Geraldo ainda reforçou o fato de que estava de volta e pediu aos telespectadores que espalhassem a notícia, além de destacar a felicidade que sentia com sua volta:

- Olha, espalhem: O Geraldo está de volta, vamos acordar com ele. Eu quero que vocês se acostumem comigo, voltem a se acostumar comigo, e eu estou muito feliz por tudo.