Moderna busca aprovação na UE para uso de vacina contra Covid-19 em adolescentes

07/06/2021 | 10:00



A Moderna disse nesta segunda-feira (7) que submeteu pedido ao regulador de medicamentos da Europa por autorização condicional para o uso de sua vacina contra a covid-19 em adolescentes. Em comunicado, a farmacêutica americana informou também que solicitou autorização no Canadá para o uso do imunizante nos mais jovens e que apresentará pedidos similares nos EUA e em outras partes do mundo. No mês passado, testes clínicos mostraram que a vacina da Moderna é eficaz em adolescentes de 12 a 17 anos.