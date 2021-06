Taxas futuras de juros têm leve alta e Kanczuk fica no radar

07/06/2021 | 09:26



Os juros futuros têm leve alta na manhã desta segunda-feira, 7, após terem caído na sessão regular de sexta-feira (4). O movimento se dá em meio ao avanço também do dólar ante o real e alta dos juros dos Treasuries longos, num dia de agenda de indicadores esvaziada.

Hoje está no foco o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, que participa de coletiva sobre Relatório de Economia Bancária de 2020 (11h) a apenas dois dias do início do período de silêncio de uma semana de membros do Copom, que antecede a decisão sobre juros.

Às 9h19 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,27%, de 8,24% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,69%, de 6,64%, enquanto o para 2022 subia a 5,08%, de 5,05% no ajuste anterior.