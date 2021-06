Príncipe Harry e Meghan Markle já apresentaram a filha à Rainha Elizabeth II

07/06/2021 | 09:10



Príncipe Harry e Meghan Markle agradeceram as mensagens recebidas após anunciarem o nascimento de Lili, segunda filha deles No site oficial dos duques de Sussex, eles afirmaram, através de uma mensagem, que a bebê é muito mais do que eles poderiam imaginar.

Eles agradecerem o apoio no momento especial da família e pediram para aqueles que desejam enviar presentes que façam doações a algumas organizações que trabalham com mulheres e meninas. Os dois também anunciaram que estão de licença parental, mas que a Archewell, organização fundada por eles, continuará realizando seu trabalho normalmente.

Veja a mensagem completa, abaixo:

No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada da nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado e continuamos gratos pelo amor e pelas orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família.

Para aqueles que desejam enviar presentes, pedimos que você apoie ou se informa mais sobre essas organizações que trabalham para mulheres e meninas: Girls Inc., Harvest Home, CAMFED ou Myna Mahila Foundation.

Enquanto o duque e a duquesa estão de licença parental, a Archwell continuará a fazer um trabalho importando e publicará história em seu site. Estamos ansiosos para ver!

Apresentação

O rostinho de garotinha ainda é um mistério para o público. No entanto, uma fonte próxima ao casal revelou ao Radar Online que a Rainha Elizabeth II já conheceu a bisneta! A monarca teria sido o primeiro membro da família real britânica a ser apresentada a bebê. Harry teria feito uma chamada de vídeo para a avó logo após o nascimento da filha, no dia 4 de junho.

A Meghan agora está descansando em casa, ela e o Harry já apresentaram a Rainha à bisneta por vídeo. Desde a mudança deles para Los Angeles a Rainha tem estado cada vez mais familiarizada com videoconferência. Ela fala por meio da tecnologia com o Harry, a Meghan e o Archie e a usou para conhecer a bisneta. É uma bisavó muito moderna, revelou a fonte.

Logo após a apresentação à Rainha, o casal também falou com o príncipe Charles, pai de Harry, e com o príncipe William e Kate Middleton.

Para o informante, a apresentação é um novo capítulo na vida da família real, que vive momentos de tensão por causa das recentes declarações de Harry e Meghan sobre os membros da realeza.

Trata-se do começo de um novo capítulo para a família que poderá fechar velhas feridas. Há finalmente esperança que todos possam se reunir outra vez, disse a fonte.

Nome

Como você viu no ESTRELANDO, o casal resolveu fazer uma homenagem para a Rainha Elizabeth II, avó de Harry, e para a princesa Diana, mãe do príncipe, ao escolher o nome da filha, Lilibet Lili Diana Mountbatten-Windsor. O casal planeja usar o apelido Lili para se referir à ela.

Lilibet é uma homenagem à avó de Harry, que foi carinhosamente chamada de Lilibet quando criança por seus familiares como um apelido. A Rainha, aliás, assinou uma nota manuscrita no caixão do marido, príncipe Philip, que morreu em abril deste ano, com o apelido. Ele foi considerado a última pessoa na vida da rainha a chamá-la por esse nome.

Assim como irmão, príncipe William, e a cunhada, Kate Middleton, Harry também homenageou a mãe, a princesa Diana, ao colocar o nome do meio da filha com o nome da avó. A segunda filha dos duques de Cambridge, a princesa Charlotte, se chama Princess Charlotte Elizabeth Diana.

Segundo a People, Harry e Meghan também haviam pensado em outro nome para a filha, que poderia ter se chamado Philippa. Além de uma homenagem ao avô de Harry, príncipe Philip, o nome, de acordo com o veículo, também teria um significado histórico, já que seria uma homenagem a Philippa de Hainault, a esposa do Rei Edward III, a primeira rainha negra da Inglaterra.

Ainda segundo a People, o nome da filha de Harry e Meghan estavam no radar do príncipe desde 2019, quando eles ainda estavam à espera do primeiro filho.

Durante uma visita a cidade de Birkkenhead, ele ouviram sugestões de nomes de um grupo de crianças. No passeio, Harry demonstrou interesse no nome Lily, perguntando a uma mãe como ela soletrava o nome da filha, que foi inspirado em uma flor.

Linha Sucessória

A revista People também revelou que o nascimento de Lili implicará em uma mudança na linha de sucessão ao trono britânico. A filha de Harry e Meghan é a oitava na fila ao trono, logo atrás de seu irmão mais velho, Archie Harrison.

Harry, como se sabe, é o sexo na ordem de sucessão, logo atrás dos três filhos do príncipe William, seu irmão mais velho: príncipe George, de sete anos de idade, a princesa Charlotte, de seis anos, e o príncipe Louis, de três anos. O filho mais velho da rainha, pai de William e Harry, o príncipe Charles é o primeiro na linha de sucessão.

Homenagens

O casal recebeu diversas mensagens de membros da família real pelo nascimento da filha. Além da Rainha, do príncipe Charles e de William e Kate Middleton, Harry e Meghan também foram parabenizados pela princesa Eugenie, que está grávida do seu primeiro filho.

No Instagram, ela publicou uma mensagem sucinta ao primo: Parabéns, queridos primos ... não poderíamos estar mais felizes por todos vocês, disse.