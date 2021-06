Robô aspirador de pó: saiba como funciona e conheça modelos do mercado brasileiro

Marcella Blass

Do 33Giga



07/06/2021 | 08:18



Cada vez mais popular, o robô aspirador tem se mostrado um grande aliado para a manutenção da limpeza doméstica. Mais do que remover a poeira do dia a dia, ele também pode coletar pelos de animais, sujeiras mais pesas e até passar pano úmido no piso.

Já há no mercado uma série de modelos de robô aspirador dedicados aos mais diversos perfis de usuários. As opções mais básicas podem ser o suficiente para quem quer apenas uma mãozinha na faxina, já as mais incrementadas têm potencial para se tornar braço direito de quem não tem muito tempo para se dedicar à limpeza da casa.

A escolha ainda pode ser baseada em especificações como sucção, sensores e mapeamento. O primeiro aspecto diz respeito ao sistema responsável garantir que o robô vai se movimentar e limpar o espaço identificando obstáculos e perigos (com as escadas e as paredes). O segundo suga a sujeira do chão e armazena em um reservatório. E o terceiro, presente nos modelos mais recentes, usa câmeras ou lasers de detecção que mapeiam a planta do ambiente e deixam a limpeza mais eficiente.

Qual comprar?

O mercado brasileiro tem opções de robô aspirador para todos os tipos de bolsos e necessidades. Em uma breve pesquisa, é possível encontrar modelos com preços a partir de R$399 e até na faixa dos R$5 mil. Entretanto, mais do que o valor, na hora de escolher é importante colocar na ponta do lápis quais são as suas expectativas em relação aos atributos do produto.

Há modelos competentes por valores mais baixos, mas (obviamente) os mais caros trazem mais funções e tecnologia para a limpeza da sua casa. Para te ajudar a escolher o ideal para você, o 33Giga lista alguns dos melhores modelos à venda no Brasil:

O robô aspirador brasileiro varre, aspira e passa pano. Com um dos melhores custo-benefício, ele faz o trabalho com auxilio de três sensores que evitam colisões e quedas, em parceria com uma bateria de duração de duas horas. Adequado para diversos tipos de piso, é possível encontrá-lo por preços a partir de R$400. O modelo pode ser interessante para quem nunca teve o produto e quer testar sem investir muito.

Com função MOP, o modelo passa pano no piso enquanto aspira em quatro modos de atividade (random, auto, spot e control). Seu reservatório de pó tem capacidade de 200ml e a bateria duração média de 60 minutos. Na hora da ação, o modelo tem sensores para identificar e desviar de obstáculos. Apesar de não ter configuração via app, ele acompanha um controle remoto para te ajudar a controlar o sistema à distância. O preço médio do produto é de R$699.

Por a partir de R$940, o modelo tem reservatório de 300ml de capacidade, filtro HEPA e programação por controle remoto. O robô aspirador também tem os sensores que evitam colisões e quedas, redirecionando automaticamente sua rota quando identifica perigos. Já a bateria tem autonomia de 3 horas, o que garante uma limpeza mais longa do que os outros modelo da lista.

O modelo tem sensores que tomam mais de 60 decisões por segundo, entre elas concentrar a limpeza onde tem mais sujeira, voltar à base quando termina o serviço e o tradicional antiqueda. Ele limpa madeira, tapete e piso frio em um processo de três etapas: puxar, capturar e sugar a sujeira (filtrando alérgenos). A duração da bateria é de 1 hora e o preço em 2021 é de R$1.899,99.

O mais caro da lista, por R$ 2.099 o robô aspirador da Ropo é 3em1: varre, aspira e passa pano (seco e úmido). Em suas especificações, ele tem reservatório de 500ml, 2 horas de duração de bateria, filtro HEPA, base para recarga, sensores antiqueda e controle via smartphone. Outro ponto bem legal (e totalmente irrelevante) é que ele tem um design bem bonito.