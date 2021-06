Obituário - 7 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria Andrade dos Santos, 92. Natural de Cansanção (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Faustino de Souza, 89. Natural de Guiricema (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecida Reggiani Nogueira, 85. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clara Maria Zanella, 85. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa

Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Sanches Marinho, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 3. Cemitério da

Saudade, Vila Assunção.

Edmundo Alves da Silva, 81. Natural de Igarassu (Pernambuco). Residia no bairro São Mateus, São Paulo, Capital. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Genir Tognolo Ivo, 80. Natural de Palestina (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jocelina Souza da Silva, 78. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Stefanato, 73. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Neuza Souza Silva Freiberger, 73. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Querino da Costa, 66. Natural de Tanque d''Arca (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Montador. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Luiz Refundini, 66. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Terezinha Gonçalves da Silva, 64. Natural de São Sebastião da Amoreira (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rute Godoi dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Rodrigues Mendonça, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Escrevente. Dia 3. Memorial Planalto.

Maria Dolores Pereira Pires, 53. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no Parque Santa Tereza, em Carapicuíba (São Paulo). Autônoma. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Carapicuíba (São Paulo).

José Paulo dos Santos, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Volney Hernandes, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clever Gonçalves, 43. Natural de Santo André. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Gerente. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Joselda Santos da Silva, 43. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André dos Santos Pereira, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante geral. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felipe de Assunção Campos Silveira, 34. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Estoquista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Kassai, 34, Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Autônomo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Eliane Sousa Bartoleti, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Professora. Dia 3, em Santo André. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Albertino Cardoso Marques, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Joana Menechini Siciliano, 76. Natural de Jaguariaíva (Paraná). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Angelo José Ceschin, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alzira, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Farailde Nascimento Dantas, 39. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Augusto Francisco da Silva, 87. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

Maria Natalina Pitoli Savoldi, 84. Natural de Santa Gertrudes (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Helena Josefa Silva, 79. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

Mizael Reginaldo dos Santos, 77. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

José Geraldo Dirceu, 71. Natural de Sericita (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos Bigatoro, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Ildenice Veloso Dias, 48. Natural de Coração de Jesus (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Fazenda Espigão, no Coração de Jesus (Minas Gerais).

Higor da Silva Cavalcante, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 3. Vale da Paz.



M A U Á

Martha Guilherme Baião, 88. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

José Carlos Vieira da Silva, 61. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Paulo Eduardo Pereira dos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santo Antonio, em Rio Grande da Serra. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.