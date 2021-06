Luísa Sonza é flagrada por fã no México e internautas apontam que ela ainda estaria abatida: O olhinho inchado!

05/06/2021 | 15:11



Parece que, mesmo ao lado do namorado Vitão, Luísa Sonza ainda está bastante abalada com os recentes ataques que recebeu em suas redes sociais. A cantora foi apontada como culpada pela morte prematura do filho de Whindersson Nunes e, depois de ser afastada da web por sua equipe, viajou até o México para ficar ao lado do amado - mas flagras recentes da musa parecem indicar que ela ainda não se recuperou.

A página de um fã-clube de Luísa no Instagram publicou uma foto que teria sido tirada por uma fã da artista, na qual ela aparece sem maquiagem ao lado da garota. Por conta das feições de Sonza, muitos lamentaram os ataques sofridos pela cantora e, nos comentários, apontaram que ela ainda estaria abatida:

Que ela fique bem.. Já estou com saudades dela, comentou um internauta.

Volta logo, pitica, mas pode ficar fora o tempo que for necessário para você! Te amamos muito, e estaremos sempre aqui com você, te apoiando em tudo, você nunca estará sozinha, nunca!, declarou outro.

Ela não merece nada disso! Que ela fique bem logo!, desejou um fã.

O olhinho inchado, apontou outro.

Melhor coisa que ela faz, essa menina sofre tanto hate e eu nunca entendi o motivo, desabafou um seguidor.

Na legenda da imagem, o fã-clube ainda afirma que Luísa passará uma temporada nos Estados Unidos para cuidar de sua saúde mental. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada por representantes da cantora.