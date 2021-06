De volta ao Brasil, Anitta é vista gravando comercial no aterro do Flamengo

05/06/2021 | 15:10



Anitta está de volta ao Brasil! Depois de passar algum tempo com o namorado nos Estados Unidos, a cantora desembarcou em solo nacional e chegou até mesmo a conhecer Juliette, já que a campeã do BBB21 está hospedada em sua casa - e, na manhã deste sábado, dia 5, se dedicou a gravar um novo trabalho! Anitta foi vista gravando um comercial no aterro do Flamengo - arrasou com não apenas um, mas dois looks ao longo das filmagens!

De início, a Poderosa surgiu usando um conjunto de dança e blusa cropped de mangas longas. As duas peças eram estampadas em tons de marrom em tecido transparente, destacando a lingerie preta que a cantora usava por baixo. Ah, e não podemos esquecer do salto alto - que também seguia a linha do transparente!

Acompanhada de alguns dançarinos e cercada por câmeras e caixas de som, Anitta dançou e cantou muito, além de sorrir e posar para os fotógrafos.

E nada melhor do que renovar as energias com água e energético, não é mesmo? A cantora também foi vista tomando água de canudinho, enquanto uma mulher que a ajudava também carregava uma latinha de energético.

Depois de arrasar nas peças semi-transparentes, Anitta trocou de roupa e surgiu com um visual bem mais despojado composto por shorts jeans, camiseta amarela e tênis brancos! A artista, então, cantou e dançou enquanto outros participantes da gravação andavam de bicicleta e faziam manobras ao seu redor.

A musa acabou até mesmo posando com uma das bikes disponíveis no local enquanto cantava. Qual será que foi a faixa da vez?

Simpática, a cantora continuou posando para os fotógrafos e foi vista deixando o local acompanhada de sua produção enquanto mexia no celular e sorria.