Virginia Fonseca encanta a web ao posar com Maria Alice em novo ensaio fotográfico

05/06/2021 | 14:10



O termômetro da fofura explodiu neste sábado, dia 5! A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os fãs ao compartilhar uma foto do novo ensaio fotográfico com a recém-nascida, Maria Alice. A pequena é fruto do seu relacionamento com o sertanejo Zé Felipe.

Eu conheci o maior amor do mundo, obrigada Deus pela dádiva de ser mãe, escreveu.

Papai coruja assumido, o filho do cantor Leonardo também não perdeu a oportunidade de babar um pouquinho na primeira filha:

Eu morro de amor, postou.

Apesar de ter apenas algumas semanas de vida, Maria Alice já é um fenômeno na Internet e coleciona mais de três milhões de seguidores no Instagram. Uma fofura, não é mesmo?