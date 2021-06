Com duplo 6/3, Nadal despacha britânico e alcança as oitavas em Roland Garros

05/06/2021 | 13:50



Rafael Nadal não deu chances para o britânico Cameron Norrie, neste sábado, e venceu por 3 sets a 0, com um triplo 6/3, em 2h07 de partida. Com o resultado, o espanhol se classificou para as oitavas de final e se mantém vivo em busca do 14º título em Roland Garros.

Nadal dominou o primeiro set e só precisou de uma quebra de serviço para abrir vantagem na partida. Norrie equilibrou a disputa no segundo set, quando conseguiu uma quebra e passou a liderar por 2 a 0 e 3 a 1. O problema é que o britânico também perdeu seu saque no game seguinte. No final da parcial, Nadal se impôs e voltou a vencer pelo mesmo placar.

Norrie voltou desanimado para o terceiro set e ainda viu Nadal obter uma quebra no quarto game. Daí em diante, o espanhol só precisou manter seu saque para somar a 103ª vitória no tradicional Grand Slam francês.

O próximo desafio de Nadal será contra o italiano Jannik Sinner, que eliminou o sueco Mikael Ymer também em três sets: 6/1, 7/5 e 6/3. Os dois se enfrentaram também no ano passado e a vitória foi do espanhol.

"Cameron está jogando a melhor temporada de sua carreira. Ele venceu muitos jogos este ano. Para mim, o mais importante é que às vezes eu consigo melhorar meu desempenho dentro da partida. Foi importante vencer em três sets", disse Nadal, que completou 35 anos na quinta-feira.