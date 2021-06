Brusque vence o Londrina fora de casa e mantém os 100% na Série B do Brasileiro

05/06/2021 | 13:15



Disputando pela 1ª vez a Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque manteve os 100% de aproveitamento na manhã deste sábado, quando visitou o Londrina e venceu por 1 a 0 no estádio do Café, em Londrina, pela segunda rodada da competição. Edu, artilheiro da competição com três gols, foi o autor do único gol da partida.

A vitória fora de casa mantém o Brusque na liderança da Série B, agora com seis pontos conquistados. O time já havia vencido a Ponte Preta por 2 a 1, em Santa Catarina, na estreia da semana passada.

Já o Londrina segue sem vencer e com apenas um ponto na classificação. Ponto este que foi conquistado na primeira rodada ao empatar com o Brasil de Pelotas por 0 a 0, no Rio Grande do Sul.

No primeiro tempo, o Brusque foi efetivo quando criou oportunidade e mereceu a vitória parcial por 1 a 0 antes do intervalo. Os catarinenses aproveitaram os espaços deixados na defesa do Londrina e poderiam ter chegado numa vantagem ainda maior com um pouco mais de sorte.

Aos 21 minutos, após lançamento, Talison, do Londrina, dividiu bola de cabeça com o goleiro e mandou contra o próprio gol. A bola tocou caprichosamente na trave e em seguida o sistema defensivo afastou o perigo da área.

Só que aos 23 minutos a sorte não esteve com o Londrina. Edu foi lançado, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro César, abrindo o placar para o Brusque no estádio do Café.

Depois do intervalo, o Londrina voltou com postura mais ofensiva, mas falhou demais nas finalizações. Aos seis minutos, por exemplo, Ricardo Luz cobrou falta sem direção e mandou a bola pela linha de fundo.

Já o Brusque claramente adotou a cautela no segundo tempo e apostou nos contra-ataques para matar a partida. Aos 27, Jhon Cley encarou a marcação e finalizou colocado para ótima defesa de César. E, aos 40, foi a vez de Alex Ruan finalizar e colocar o goleiro do Londrina para trabalhar, segundo o resultado de 1 a 0 até o apito final.

O Londrina volta a campo no domingo, dia 13, para enfrentar o Coritiba às 18h15, no Couto Pereira, em Curitiba. Já o Brusque, no mesmo dia, mas às 20h30, visitará o Avaí na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 BRUSQUE

LONDRINA - César; Talison (Ricardo Luz), Marcondes, Lucas Costa e Luiz Henrique; Tárik (Júnior Pirambu), Matheus Bianqui (Marcelo Freitas) e Mossoró (Adenilson); Douglas Santos, Caprini (Alisson Safira) e Salatiel. Técnico: Roberto Fonseca.

BRUSQUE - Ruan Carneiro; Toty, Ianson (Sandro), Claudinho e Alex Ruan; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Nonato) e Diego Mathias (Fillipe Soutto); Bruno Alves (Fio), Edu (Jhon Cley) e Thiago Alagoano. Técnico: Jerson Testoni.

ÁRBITRO - José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

GOLS - Edu, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Talison e Douglas Santos (Londrina); Zé Mateus, Diego Mathias e Jefferson Paulino (Brusque).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).