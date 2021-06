Maraisa revela ter voltado a compor depois de dar a entender que havia perdido a motivação: Estou me sentindo mais forte, mais confiante

05/06/2021 | 13:10



Parece que Maraisa está bem animada para voltar à ativa! Na última sexta-feira, dia 4, ela lançou duas novas músicas ao lado da irmã, Incomparável e Chá de Cama, e revelou em suas redes sociais que finalmente conseguiu encontrar novas inspirações para voltar a compor - e ainda recebeu uma série de elogios por parte dos seguidores.

Na tarde da última sexta, a irmã de Maiara publicou um curto vídeo no Stories de seu Instagram avisando que estava compondo novas faixas, e questionando os fãs sobre os dois lançamentos da sexta-feira:

- Boa tarde galera, estou aqui no paraíso tomando um cafézinho. Lugar lindo, o Cris tá ali ó, preparadíssimo pra gente poder canetar mais para o projeto das Patroas, estamos aqui em busca dos hits, estou ansiosa pra caramba. Mas eu queria saber o que vocês estão achando das modas que saíram hoje, estou ansiosa pra saber o que vocês estão achando.

A cantora, então, abriu uma caixinha de perguntas e recebeu diversos elogios dos fãs, que se declararam orgulhosos da dupla:

Eu estou amando! Já decorei as músicas. Eu tenho muito orgulho de vocês!, escreveu um dos seguidores;

Vocês arrasam em tudo, nossa. Orgulho de chamar vocês de ídolas!, elogiou outro.

Mais tarde, Maraisa acabou revelando que não conseguia compor músicas há algum tempo, e falou sobre a gratidão por recentemente ter voltado a encontrar inspiração para escrever. Além disso, ela destacou que coloca muito de suas experiências pessoais nas letras e admitiu que voltou a se sentir ela mesma:

Indo para a última composição da noite, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder voltar a compor, entregar um pouquinho da minha verdade em todas as músicas... Agradecer ao Todo Poderoso por me trazer inspiração e intuição, coisas que realmente me tocam de novo, em cada música estou entregando um pedaço de mim, e é muito bom poder voltar a falar um pouquinho do que estou vivendo em cada canção. Obrigada, Deus, por todas as novas motivações, estou desenferrujando e tendo a oportunidade de voltar a ser eu, essa é a Miaara , estou até me sentindo mais forte, mais confiante, mais feliz, porque daqui vem a minha essência! A composição sempre foi tudo pra mim! Eu sou grata a Deus por tudo!

Mas isso não foi tudo! A cantora e o colega Cris Ribeiro ainda deram um show ao performarem, no Stories do Instagram de Maraisa, a música Corsário, de Elis Regina! Parece que vem mais alguns sucessos por aí, não é mesmo?