Um mês após a morte de Paulo Gustavo, Tatá Werneck publica vídeo emocionante do ator: - Eu amei a vida, não me arrependo de nada

05/06/2021 | 13:10



a última sexta-feira, dia 4, completou-se um mês desde a morte de Paulo Gustavo, que nos deixou em decorrência da Covid-19. Com a data, diversos famosos prestaram novas homenagens ao ator logo pela manhã, como seu viúvo Thales Bretas e a amiga Tatá Werneck. Já no fim do dia alguns voltaram a se pronunciar, como foi o caso de Tatá, que emocionou os seguidores ao publicar um vídeo tocante do humorista.

Através do Instagram, Tatá postou um registro feito com diversos recortes de vídeos deixados por Paulo Gustavo, tanto durante as gravações de Minha Mãe é Uma Peça quando filmagens próprias, o que acaba criando uma espécie de despedida por parte do ator. Na legenda, ela pediu:

Assistam até o final. Bravo Paulo Gustavo.

Em seguida, ela publicou um novo vídeo destacando o trecho final do registro anterior, e ressaltando:

Esse final aqui. Me emocionou demais. Paulo, eu te amo muito!

O final do vídeo, que você vê abaixo, traz uma imagem de Paulo usando uma peruca e óculos enquanto deixa uma mensagem para um possível espectador:

- Queria dizer pra quem achar esse vídeo que eu amei a vida, por exemplo. Que eu adorei conhecer vocês. Que eu adorei tudo o que eu fiz, não me arrependo de nada. Que às vezes eu estou num lugar aqui, agora, melhor do que o seu que achou a fita. Você não sabe.

O mesmo trecho do vídeo acabou sendo usado pela irmã de Paulo, Juliana Amaral, no início de uma montagem feita por ela, na qual ela usou diversas fotos e vídeos do ator enquanto era criança e, mais tarde, com a família. Na legenda, a produtora lamentou a perda do irmão, e ressaltou a esperança de reencontrá-lo em outro plano:

Te amo pra sempre Tatau! Um mês sem o amor da minha vida, sem o meu melhor amigo e melhor irmão que Deus poderia me dar! A saudade dói demais, Tatau. Não sei muito o que falar agora, só sei que está muito difícil de aceitar a sua partida, mas Jesus vai me ajudar e você também! Como você sempre dizia, ainda vamos viver juntos em outras vidas. Tenho certeza! Poxa vida. Você é luz irmão, e vai continuar brilhando sempre. Agora no plano espiritual você já deve ter dado um jeito de subir num palco pra alegrar a todos! Obrigada por tudo irmão! Te amo pra sempre! Até logo!

Thales, por sua vez, publicou uma série de fotos ao lado do amado no Stories da rede social, e nas legendas deixou um recado de gratidão ao esposo:

Amor da minha vida? Que falta você faz para a nossa família! De onde estiver, cuide de nós como sempre cuidou. Você me trouxe a vida no máximo! Filhos, família, amigos, alegrias, conquistas? Eu vivi uma linda história nesses sete anos! Que sorte a minha! Obrigada por me ensinar tanto! Por me proporcionar tanto! Por me amar tanto! Por me fazer tão feliz!