05/06/2021 | 12:42



A banda holandesa Epica anunciou seu primeiro evento em formato streaming. A ''Omega Alive'' será transmitida no próximo sábado (12), às 12h no Brasil, e estará disponível on demand por 72 horas. Ingressos e pacotes exclusivos já estão à venda em www.EpicaStream.com.

O evento marcará o retorno aos palcos de um dos principais nomes do heavy metal que, pela primeira vez, promoverá o seu mais recente elogiado álbum ''Omega''. Este trabalho é o 8º full-lenght de estúdio da carreira do grupo e o primeiro após cinco anos.

Este único e exclusivo evento on-line será a apresentação mais explosiva de Simone Simons (vocal), Isaac Delahaye (guitarra), Mark Jansen (guitarra/vocal), Coen Janssen (synths/piano), Ariën van Weesenbeek (bateria) e Rob van der Loo (baixo) até o momento.

O show contará com uma enorme produção e cenário em constante evolução, trazendo diversas surpresas visuais. Os fãs de todo o mundo finalmente poderão conferir a banda tocando as principais composições do novo disco, além dos seus famosos clássicos e algumas outras surpresas.

“Após lançarmos ‘Omega’, nos deparamos com ótimas novas músicas, prontas para serem tocadas ao vivo, mas sem um palco de verdade para executá-las. Por conta disso, queríamos proporcionar aos nossos fãs, o melhor show de lançamento possível como sempre fazemos. Então, junto com Jens de Vos, da Panda Productions, descobrimos uma maneira de levar a experiência do EPICA para as casas de todo o mundo. A ‘Omega Alive’ será o maior show do Epica de todos os tempos e estou muito orgulhoso do que esse projeto se tornou! Vamos oferecer o nosso melhor e posso garantir que será um grande espetáculo audiovisual! Mergulhe no mundo do Epica e junte-se a nós na ‘Omega Alive’!”, declarou Coen Janssen, tecladista do Epica e mentor do evento.

A banda foi formada pelo compositor e guitarrista Mark Jansen, após deixar o After Forever, em 2002, e rapidamente ganhou atenção fora de seu país natal, conquistando grandes passos para se tornar e provar ser a principal superpotência do metal sinfônico há muitos anos.

Depois de sua ambiciosa estreia com o álbum “The Phantom Agony” (2002) e surpreendentemente eclético trabalho “Consign To Oblivion” (2005), a estrada os levou a novas alturas por meio da sua primeira obra-prima conceitual “The Divine Conspiracy” (2007) e da descoberta global “Design Your Universe” (2009). O opus veio com a sequencia “Requiem For The Indifferent” (2012), o deslumbrante “The Quantum Enigma” (2014) e o aclamado “The Holographic Principle” (2016), que consolidaram a reputação não apenas como uma das bandas de metal mais ativas do mercado, mas também como uma das melhores do mundo.

Com ''Omega'', a parte final da trilogia metafísica que eles começaram em “The Quantum Enigma”, eles reivindicam o trono sem nem um piscar de olhos, acumulando mais de 3 milhões de streams durante a primeira semana de lançamento.