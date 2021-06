Do Dgabc.com.br



05/06/2021 | 10:33



O portal Hendu está completando neste sábado (5) o seu primeiro aniversário. Para não deixar a data passar em branco, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) promoveu uma comemoração especial, trazendo uma nova atividade para a criançada.



A ferramenta, que oferece conteúdos de educação ambiental especialmente para o público de até 12 anos, ganhou a seção ‘Você sabia?’. O primeiro conteúdo é justamente sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, data em que o portal foi criado. A atividade explica para os pequenos o que é meio ambiente – ele não diz respeito apenas à natureza, mas tudo o que nos cerca –, o porquê de a data ter sido criada e a importância de ter um dia comemorativo.



O Hendu foi desenvolvido pela equipe de educação ambiental do Semasa para que a autarquia pudesse dar continuidade às atividades de educação e sensibilização ambiental junto ao público infantil, garantindo que os pequenos não se distanciassem da temática neste período de pandemia do coronavírus.



Em tupi-guarani, Hendu significa escutar, ouvir e entender. A partir de conteúdos lúdicos e interativos, com vídeos, jogos, contação de histórias e outras atividades, as crianças aprendem conceitos ambientais, ao mesmo tempo em que se divertem.



Atravessando fronteiras – O portal Hendu já recebeu mais de 10 mil visitas, o que inclui acessos de internautas de outros estados brasileiros – como Ceará, Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio Grande do Sul – e também de outros países, como Alemanha, Estados Unidos, França, Austrália, México, Portugal e Ucrânia. Só em janeiro deste ano, a plataforma recebeu visitas de 40 cidades.



A plataforma mantém uma programação que é atualizada semanalmente com novas atividades. A criançada pode aprender e se divertir com histórias narradas pela Tuca, a contadora de histórias do portal, super dicas, brincadeiras para fazer em casa, desenhos para colorir e filmes para assistir. Acesse o portal em www.semasa.sp.gov.br/hendu.