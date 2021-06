Dérek Bittencourt

05/06/2021



Depois de oito anos, o Santo André está de volta a uma divisão do Campeonato Brasileiro. A partir das 15h de hoje, o Ramalhão visita o Bangu-RJ, no Estádio Moça Bonita, na capital fluminense, em seu primeiro compromisso pela Série D. Com nove contratações – a principal delas o atacante Nunes, 39 anos, de volta para a agremiação que o revelou em 2003 – e o restante do elenco composto por jogadores revelados no próprio clube – apenas cinco deles remanescentes do grupo que disputou o Paulistão –, o recém-chegado e estreante técnico Wilson Júnior espera conquistar os três primeiros pontos andreenses.

“Ganhar a primeira fora de casa seria ótimo. Daremos o nosso máximo por isso. Estrear vencendo é importantíssimo para evoluir a equipe em todos os aspectos”, destacou o comandante, que teve as palavras endossadas pelo zagueiro PV. “A expectativa é a melhor possível. Sabemos que vai ser jogo difícil, ainda mais com aquele calor que não estamos acostumados (estão previstos 26ºC no momento do apito inicial), mas vamos superar qualquer dificuldade e lutar para estrear com pé direito e trazer os três pontos”, exaltou o defensor, que finalizou o Estadual como titular e manterá a condição no Nacional. Mesmo com apenas 24 anos, ele será um dos mais experientes do elenco ramalhino. “A rapaziada que subiu agora (promovida da base) tem uma mente aberta e isso facilita bastante. Estou no meio-termo (idade), mas também tenho aprendido bastante a cada dia de trabalho”, afirmou o jogador.

Santo André e Bangu integram o A-7, o qual dividem com Inter de Limeira, São Bento, Portuguesa, Madureira-RJ, Boavista-RJ e Cianorte-PR. “Campeonato muito difícil, nosso grupo muito equilibrado, então é buscar a melhora jogo a jogo em busca da classificação. Vamos trabalhar e batalhar muito para isso. Saber jogar o campeonato dentro de casa e fora, em busca de um padrão”, decretou Wilson Júnior, que terá todo o grupo à disposição para esta estreia.

Apesar de o Ramalhão não saber como o recém-formado grupo irá se comportar, PV revelou qual é o objetivo do clube na competição. “Muitos podem não acreditar nisso, mas a cabeça de cada um da equipe é o acesso! É o que queremos e é o que vamos buscar com muita força de vontade”, concluiu.

Elenco do Santo André para a Série D: goleiros Fabrício, Cleber e Gabriel; laterais Eliandro, Elias, Lucas, Gilberto Jesus, Ruan e Leandro; zagueiros Leonardo, PV, Leozao e Marquinhos; volantes Bruno Luiz, Pereira, Gledson, Denis Germano, Vinicius Mares e Igor; meias Bruninho e Pedrinho; e atacantes Nunes, Vitor Rosario, Dioran e Foguinho, David, Hayllan, Will, Pablo.