Ex-integrante do One Direction, Liam Payne revela que recebeu conta de 200 mil reais em bar de hotel no Brasil

05/06/2021 | 10:11



Liam Payne, ex-integrante do One Direction, revelou uma história inusitada durante uma transmissão ao vivo com os fãs no Instagram, na última sexta-feira, dia 4. O cantor britânico afirmou que uma de suas memórias favoritas do Brasil acabou saindo bem cara! Isso porque, durante uma de suas visitas ao pais acabou tendo que pagar uma conta de 30 mil libras no bar do hotel onde estava hospedado, cerca de 214 mil reais na cotação atual.

- Minha memória favorita do Brasil foi quando eu acabei com uma conta de 30 mil libras no bar enquanto fazia meus próprios drinks. Eu aprendi a fazer coquetéis para a equipe inteira e no fim na noite, eu estava tocando como DJ e me deram a conta. Eu fiquei tipo: 'Eu não vou pagar por drinks que eu estava fazendo para outras pessoas, revelou ele.

Liam ainda revelou que ninguém da equipe lhe ofereceu uma gorjeta e, após a festa, todos foram embora, deixando a conta com ele. O artista ainda revelou que colocou a despesa no quarto de outra pessoa e ainda teve um prejuízo com um par de calçados.

- Pulei na piscina esquecendo que eu estava com sapatos muito caros que eu precisava para o show no dia seguinte e acabei meus sapatos preferidos.

Aos risos, o cantor disse que gostaria de voltar ao Brasil:

- Foi uma boa festa na piscina, eu estava fazendo mojitos. Nós deveríamos voltar para o Brasil, eu quero ir ao Brasil, falem para alguém me contratar.